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У Путина исключают участие США в нормандском формате

Новости » Политика     30.04.2020 - 12:56
У Путина исключают участие США в нормандском формате
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина заявили, что "об этом не идет речь"

У президента РФ Владимира Путина исключают участие США в нормандском формате. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков заявил, что привлечение США к переговорам даже не обсуждается.

"Об этом речь не идет", - сказал он.

Напомним, на минских переговорах Украина заявила о необходимости выполнения договоренностей "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

В то же время Украина опровергла возможность закрепления особого статуса Донбасса на законодательном уровне, на чем настаивает российский президент Владимир Путин.

До этого у Владимира Зеленского заявили, что саммит лидеров "нормандской четверки" пройдет после выполнения нескольких условий

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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