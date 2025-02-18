Кремль намагається делегітимізувати Україну в очах країн Заходу, - ISW

Кремль повертається до попередніх вимог Володимира Путіна та інформаційних операцій, спрямованих на визнання нелегітимним керівництва України перед країнами Заходу. Кампанія активізувалася напередодні зустрічі Росії та США в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що під час засідання Ради Безпеки ООН 17 лютого, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя повторив вимогу Путіна про те, що Україна має провести вибори до імплементації будь-яких мирних угод. Таким чином російський дипломат продовжує спроби Кремля, спрямовані на хибне визнання нелегітимною чинної української влади.

Речник Кремля Дмитро Пєсков та екс-депутат Верховної Ради Віктор Медведчук нещодавно також повторили недостовірні заяви Кремля про те, що президент України Володимир Зеленський є "нелегітимним". Як зазначають в ISW, це свідчить про те, що Росія не має зобов'язань виконувати угоди, укладені з чинним урядом України.

"Очевидне небажання Кремля йти на територіальні поступки, брати на себе зобов'язання дотримуватися будь-якої майбутньої мирної угоди з Україною або залучати до цих переговорів європейських лідерів, ставить під сумнів готовність Путіна до добросовісних переговорів, які могли б привести до довгострокового миру в Україні та Європі в більш широкому розумінні", - констатують в Інституті вивчення війни.