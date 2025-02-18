Кремль пытается делегитимизировать Украину в глазах стран Запада, - ISW

Кремль возвращается к предыдущим требованиям Владимира Путина и информационным операциям, направленным на признание нелегитимным руководства Украины перед странами Запада. Кампания активизировалась накануне встречи России и США в Саудовской Аравии.

Отмечается, что во время заседания Совета Безопасности ООН 17 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя повторил требование Путина о том, что Украина должна провести выборы до имплементации любых мирных соглашений. Таким образом российский дипломат продолжает попытки Кремля, направленные на ложное признание нелегитимной действующей украинской власти.

Представитель Кремля Дмитрий Песков и экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук недавно также повторили недостоверные заявления Кремля о том, что президент Украины Владимир Зеленский является "нелегитимным". Как отмечают в ISW, это свидетельствует о том, что Россия не имеет обязательств выполнять соглашения, заключенные с действующим правительством Украины.

"Очевидное нежелание Кремля идти на территориальные уступки, брать на себя обязательства соблюдать любое будущее мирное соглашение с Украиной или привлекать к этим переговорам европейских лидеров, ставит под сомнение готовность Путина к добросовестным переговорам, которые могли бы привести к долгосрочному миру в Украине и Европе в более широком смысле", - констатируют в Институте изучения войны.