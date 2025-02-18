Кремль пытается делегитимизировать Украину в глазах стран Запада, - ISW
Кремль возвращается к предыдущим требованиям Владимира Путина и информационным операциям, направленным на признание нелегитимным руководства Украины перед странами Запада. Кампания активизировалась накануне встречи России и США в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что во время заседания Совета Безопасности ООН 17 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя повторил требование Путина о том, что Украина должна провести выборы до имплементации любых мирных соглашений. Таким образом российский дипломат продолжает попытки Кремля, направленные на ложное признание нелегитимной действующей украинской власти.
Представитель Кремля Дмитрий Песков и экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук недавно также повторили недостоверные заявления Кремля о том, что президент Украины Владимир Зеленский является "нелегитимным". Как отмечают в ISW, это свидетельствует о том, что Россия не имеет обязательств выполнять соглашения, заключенные с действующим правительством Украины.
"Очевидное нежелание Кремля идти на территориальные уступки, брать на себя обязательства соблюдать любое будущее мирное соглашение с Украиной или привлекать к этим переговорам европейских лидеров, ставит под сомнение готовность Путина к добросовестным переговорам, которые могли бы привести к долгосрочному миру в Украине и Европе в более широком смысле", - констатируют в Институте изучения войны.
Встреча США и России в Саудовской Аравии
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится встреча делегаций высокопоставленных чиновников США и России. Главной темой переговоров станет вероятное завершение войны украино-российской войны. Представителей Украины на эту встречу не пригласили.
По словам американских чиновников, администрация Трампа планирует сначала провести встречу с Россией, а затем с Украиной. По итогам двух встреч, будет проведен совместный раунд США, Украина и Россия.
Официальный Киев не признает результаты таких переговоров, поскольку в них не будет участвовать украинская сторона.
У Путина заявили, что Россия и США планируют скоординировать позиции для начала переговоров по Украине.
В Госдепартаменте сообщили, что двусторонняя встреча в Эр-Рияде не означает начала переговоров о мире в Украине.
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