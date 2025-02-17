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У Путіна зробили заяву про переговори в Саудівській Аравії

Москва, Понеділок 17 лютого 2025 18:19
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У Путіна зробили заяву про переговори в Саудівській Аравії Фото: Юрій Ушаков, помічник глави Кремля (moldova.mid.ru)
Автор: Іван Носальський

Росія під час зустрічі з представниками США в Саудівській Аравії має намір домовитися про те, як "починати переговори щодо України".

Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

"Зараз питання стоїть у тому, щоб домовитися про те, як розпочинати переговори щодо України", - зазначив Ушаков.

При цьому чиновник країни-агресора додав, що США ще не призначили перемовника, який контактуватиме з Росією з питання завершення війни.

Також, за словами Ушакова, переговори з США будуть двосторонніми. Їхнє проведення погодили телефоном.

"З нашого боку буде, природно, міністр закордонних справ (Сергій Лавров - ред.), я, з економічних питань може приєднатися ще (глава Російського фонду прямих інвестицій - ред.) Кирило Дмитрієв", - уточнив помічник глави Кремля.

Переговори Росії та США в Саудівській Аравії

Нагадаємо, завтра, 18 лютого, в Ер-Ріяді має відбутися зустріч між російськими та американськими чиновниками. Однією з головних тем має стати врегулювання війни Росії проти України.

Американську сторону представлятимуть держсекретар США Марк Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник із нацбезпеки Майкл Волц.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на таку інформацію, зазначав, що Україна не визнаватиме будь-яких результатів подібних переговорів, оскільки вони відбувалися без її участі.

Детально про зустріч Росії та США - в матеріалі РБК-Україна.

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