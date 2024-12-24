Кремль може готувати операцію під "фальшивим прапором" у Придністров'ї, - ISW

У звіті експертів вказується, що Москва, ймовірно, зараз встановлює інформаційні умови для даної операції у невизнаному Придністров'ї.

В ISW вважають, що такі заходи, ймовірно, відбуваються у продовженні спроби з боку РФ "дестабілізувати Молдову та перешкодити її інтеграції в Європейський Союз".

Експерти проаналізували заяви російської Служби зовнішньої розвідки (СЗР) 23 грудня про те, що президент Молдови Майя Санду нібито "готує план військової операції в Придністров'ї".

Російська сторона розповідала, що ця молдовська військова операція начебто "може призвести до війни".

У СЗР Росії озвучували непідтверджені дані про те, що під час зустрічі з керівництвом енергетичної безпеки Молдови Санду начебто закликала уряд "розробити план встановлення контролю над Придністров'ям і ліквідації російської присутності в регіон".

Пов'язаний з російським військовим відомством "воєнкор" поширював такі розповіді та "натякав", що Санду начебто планує атакувати Придністров'я "у відповідь на припинення РФ транзиту газу через Україну". Російський блогер навіть називав можливе місце такої фейкової атаки, а саме Кучурганську електростанцію, розташовану в Придністров'ї.

Між тим керівник апарату Санду Андріан Балутел спростував заяви російської розвідки, та заявив, що Молдова не готує ніяких військових операцій у Придністров’ї.

Молдовський чиновник назвав російські твердження "серйозною та небезпечною дезінформацією, покликаною посіяти паніку та недовіру".

Крім того, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан назвав претензії з боку російської СЗР частиною "гібридної війни" Кремля.

Офіційний Кишинів повторив, що Кремль намагається дестабілізувати Молдову.

В ISW вернули увагу, що Кремль постійно використовував газовий та енергетичний шантаж у спробах дестабілізувати внутрішні справи Молдови.

Експерти Інституту війни вважають, що РФ, можливо, використовує відмову України продовжити угоду про транзит газу "для поширення паніки та недовіри в молдовському суспільстві до прозахідного уряду Санду".

"Однак Кремль також може ставити інформаційні умови для операції під фальшивим прапором у Придністров’ї", - додали аналітики ISW.

Ситуація у Придністров'ї

Нагадаємо, нещодавно президент Молдови Майя Санду не виключила, що найближчими роками з'явиться "геополітична можливість" для розв'язання питання Придністровського регіону.

Між тим на території так званого "ПМР" не рідко відбуваються різноманітні провокації, інспіровані Росією, яка залишає у регіоні свій військовий окупаційний контингент.

Так, наприклад, раніше росЗМІ та підконтрольні Москві придністровські пабліки робили низку заяв про нібито серію "атак БПЛА" в Придністров'ї. Влада Молдови, коментуючі ситуацію, зазначила, що подібні провокації вже не викликають паніку.

До слова, наприкінці листопада офіційний Кишинів заявив, що побоюється гуманітарної катастрофи в Придністров'ї у разі відсутності газу.

Докладніше про те, чому енергетична криза в Молдові може перерости в політичну - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.