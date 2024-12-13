Молдова введе режим НС на два місяці: в чому причина

У ніч на 13 грудня парламент Молдови проголосував за введення надзвичайного стану в країні. Він діятиме 60 днів, починаючи з 16 грудня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пояснює видання, Молдова отримує російський газ через Україну, яка не збирається подовжувати нинішній транзитний контракт із "Газпромом", термін якого закінчується 31 грудня. Це своєю чергою несе загрозу для молдовської країни, оскільки вона тісно пов'язана з "Придністров'ям".

Зокрема, з 2022 року "Придністров'я" і центральний уряд Молдови домовилися, що весь російський газ, який отримує молдовська держава, надходитиме в невизнаний регіон.

Оскільки транзит газу тепер під питанням, уряд заявив, що відмова від постачань газу в Придністров'я "призведе до гуманітарної кризи..., а також створить ризики для стабільності електроенергетичного сектора Молдови". На додачу Reuters уточнює, що в Придністров'ї розташована електростанція, яка працює на російському газі. Вона є найважливішою опорою так званого регіону, а також забезпечує більшу частину електроенергії для районів, які контролюються безпосередньо Молдовою.

Відповідно, обидві сторони одна від одної залежні. Режим надзвичайного стану (НС), за який проголосували 56 зі 101 депутата, дає змогу уряду швидко відреагувати та обмежити експорт енергоносіїв. До ухвалення такого рішення депутатів закликав прем'єр-міністр країни Дорін Речян.

Зокрема, він заявив, що російський диктатор Володимир Путін "хоче залишити населення Придністров'я без газу та електроенергії і тримати їх заручниками". За його словами, Москва це робить для дестабілізації ситуації в Молдові. Тому він закликав парламент схвалити НС, щоб "ця зима стала останньою в історії країни, коли ми можемо зазнати енергетичного шантажу".

Речан пояснив, що має на увазі під словом шантаж. Він зазначив, що питання транзиту через Україну є "штучною проблемою", оскільки російський газ можна транспортувати іншими маршрутами.