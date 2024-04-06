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Прем'єр Молдови про "атаку дрона" в Придністров'ї: ці провокації вже не викликають паніку

Кишинів, Субота 06 квітня 2024 18:39
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Прем'єр Молдови про "атаку дрона" в Придністров'ї: ці провокації вже не викликають паніку Фото: Дорін Речан, прем'єр-міністр Молдови (facebook.com/recean.md)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан назвав провокацією повідомлення невизнаного Придністров'я про нібито атаку дрона на військову частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовський портал Newsmaker.

"Ми зіткнулися зі ще однією звичайною провокацією. Давайте звернемо увагу на реакцію суспільства, яке вже усвідомлює реальність. Ці провокації більше не можуть викликати паніку або страх", - наголосив глава молдовського уряду.

Речан додав, що провокації, які відбуваються в Придністров'ї, підтримуються Росією.

"Атаки дронів" у Придністров'ї

У п'ятницю, 5 квітня, у Придністров'ї, вдруге за останні тижні, поскаржилися на "атаку безпілотника". Цього разу ударний дрон нібито атакував радіолокаційну станцію на території військової частини за шість кілометрів від кордону з Україною.

Бюро реінтеграції Молдови назвало це черговою провокацією, спрямованою на сіяння паніки та напруженості, зокрема з метою привернення уваги до регіону.

"Як уже йшлося раніше, у регіоні триває низка провокацій, спрямованих на сіяння паніки та напруженості, зокрема з метою привернення уваги до регіону", - заявили в Бюро.

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Молдова Атака дронів
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