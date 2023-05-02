Кремль може готувати новий "жест доброї волі": Резніков назвав ймовірний сценарій

За його словами, в Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

"Якщо вже поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: "Треба, напевно, закінчувати "СВО", "треба переходити до оборони", "треба утримати наші "новоприбулі" території", - сказав Резніков.

Міністр пояснив, що разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для самого ворога, у РФ потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе ж всередині це народові.

"У них же теж перегріті були очікування: Київ за три дні і "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда у РФ працює прекрасно, але з кожним разом усе складніше", - зазначив Резніков.

Він припустив, що в Кремлі вже шукають варіанти сценаріїв, як це "відіграти", і не виключено, що буде "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму.

"Це не мій прогноз, а міркування, але все ж таки я не здивуюся, якщо в них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території Росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів", - допустив Резніков.

Таким чином російська влада нібито зможе пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні.

"Тобто їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території РФ", - не виключив міністр.

Нагадаємо, нещодавно представник ГУР МО Андрій Черняк повідомив, що Росію потрібно відрізати від Криму і змусити до "жесту доброї волі".

Додамо, раніше в ОК "Південь" повідомляли, що окупанти готуються до чергового "жесту доброї волі", облаштовуючи оборонні рубежі, мінуючи все узбережжя на лівому березі Херсонської області.

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