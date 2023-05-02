UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль може готувати новий "жест доброї волі": Резніков назвав ймовірний сценарій

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Через поразки на полі бою Кремль може готувати черговий "жест доброї волі". Не виключено, що РФ може оголосити його під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю "Інтерфакс Україна".

За його словами, в Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

"Якщо вже поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: "Треба, напевно, закінчувати "СВО", "треба переходити до оборони", "треба утримати наші "новоприбулі" території", - сказав Резніков.

Міністр пояснив, що разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для самого ворога, у РФ потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе ж всередині це народові.

"У них же теж перегріті були очікування: Київ за три дні і "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда у РФ працює прекрасно, але з кожним разом усе складніше", - зазначив Резніков.

Він припустив, що в Кремлі вже шукають варіанти сценаріїв, як це "відіграти", і не виключено, що буде "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму.

"Це не мій прогноз, а міркування, але все ж таки я не здивуюся, якщо в них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території Росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів", - допустив Резніков.

Таким чином російська влада нібито зможе пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні.

"Тобто їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території РФ", - не виключив міністр.

Нагадаємо, нещодавно представник ГУР МО Андрій Черняк повідомив, що Росію потрібно відрізати від Криму і змусити до "жесту доброї волі".

Додамо, раніше в ОК "Південь" повідомляли, що окупанти готуються до чергового "жесту доброї волі", облаштовуючи оборонні рубежі, мінуючи все узбережжя на лівому березі Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКремльОлексій РезніковВійна Росії проти України