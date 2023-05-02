Кремль может готовить новый "жест доброй воли": Резников назвал вероятный сценарий

По его словам, в Кремле уже ищут варианты возможных сценариев, каким образом можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

"Если уж понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже раздаются фразы, мол: "Надо, наверное, заканчивать "СВО", "надо переходить к обороне", "надо удержать наши "новоприбывшие" территории", - сказал Резников.

Министр пояснил, что в случае очередного успеха украинской армии, абсолютно ожидаемого и для самого врага, в РФ нужно понять, как "продавать" у себя же внутри это народу.

"У них тоже перегреты были ожидания: Киев за три дня и "СВО" за три недели. И хотя пропаганда в РФ работает прекрасно, но с каждым разом все сложнее", - отметил Резников.

Он предположил, что в Кремле уже ищут варианты сценариев, как это "отыграть", и не исключено, что будет "жест доброй воли" под предлогом какого-то катаклизма.

"Это не мой прогноз, а рассуждения, но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии какая-то проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России. Скажем, что-нибудь произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, с риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат", - допустил Резников.

Таким образом, российские власти якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине.

"То есть им придется озвучить "жест доброй воли" под видом какого-нибудь катаклизма на территории РФ", - не исключил министр.

Напомним, недавно представитель ГУР МО Андрей Черняк сообщил, что Россию нужно отрезать от Крыма и принудить к "жесту доброй воли".

Добавим, ранее в ОК "Юг" сообщали, что оккупанты готовятся к очередному "жесту доброй воли", обустраивая оборонительные рубежи, минуя все побережье на левом берегу Херсонской области.

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