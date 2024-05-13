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Кремль мотивує загарбників йти на війну за обіцяні ділянки на окупованих територіях

Україна, Понеділок 13 травня 2024 15:52
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Кремль мотивує загарбників йти на війну за обіцяні ділянки на окупованих територіях Фото: Кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 га окупованої української землі (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої української землі у Донецькій та Херсонській областях кожному. Головною умовою є вступ до лав армії РФ з подальшою їх відправкою на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

"Кремль вирішив як ще заохотити свій люд іти воювати в Україну. Тепер окупанти будуть роздавати по два гектари української землі кожному учаснику "СВО". Насамперед йде мова про південні частини Донеччини та Херсонщину, - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають в ЦНС, нещодавно на тимчасово окупованих територіях України запрацювали "державні житлові інспекції", метою яких є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон.

Надалі такі квартири оголошують "безгосподарчими" та "націоналізують".

У Центрі нацспротиву інформують, що окупанти не встигають отримати свої обіцяні "нагороди" як у випадку із житлом, так і з землею. Натомість землі та нерухомість продають за великі гроші.

"У кремлі дуже добре знають, що тривалість життя російського м’яса не перевищує восьми тижнів", - пояснюють у ЦНС.

Загарбники відбирають майно Українців на окупованих територіях

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, як російські терористи продовжують відбирати житло в українців, що досі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Також напередодні стало відомо, що окупаційна влада активно пропонує так званим інвесторам із регіонів-шефів з Росії придбати окуповані українські землі. Йдеться насамперед про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку.

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