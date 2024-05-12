Росіяни відбирають житло на окупованих територіях: поліція дала поради власникам

Російські терористи продовжують відбирати житло в українців, що досі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей повідомила власникам житла про необхідність його реєстрації у "Єдиному державному реєстрі нерухомості" РФ.

За словами росіян, у разі відсутності запису в реєстрі або якщо житло не використовується чи за нього не вносять плату, його нібито вилучатимуть так звані муніципальні органи.

"Насамперед слід пам’ятати, що Україна ніколи не визнає законним вилучення нерухомого майна окупаційною владою РФ. Це не матиме жодної юридичної сили", - пояснили в міністерстві.

Мінреінтеграції наголосило, що наразі передбачити чи запобігти діям окупаційної влади неможливо. Проте для фіксації вилучення нерухомого майна правозахисники рекомендують: