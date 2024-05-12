Росіяни відбирають житло на окупованих територіях: поліція дала поради власникам
Російські терористи продовжують відбирати житло в українців, що досі перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей повідомила власникам житла про необхідність його реєстрації у "Єдиному державному реєстрі нерухомості" РФ.
За словами росіян, у разі відсутності запису в реєстрі або якщо житло не використовується чи за нього не вносять плату, його нібито вилучатимуть так звані муніципальні органи.
"Насамперед слід пам’ятати, що Україна ніколи не визнає законним вилучення нерухомого майна окупаційною владою РФ. Це не матиме жодної юридичної сили", - пояснили в міністерстві.
Мінреінтеграції наголосило, що наразі передбачити чи запобігти діям окупаційної влади неможливо. Проте для фіксації вилучення нерухомого майна правозахисники рекомендують:
- відслідковувати, що відбувається із житлом на ТОТ України, та збирати про це інформацію;
- перевірити дані про право власності на житлову нерухомість. У разі потреби зверніться до Державного реєстру України;
- звернутися до правоохоронних органів України.
Ситуація на окупованих територіях
Від початку захоплення українських територій Російська Федерація почала створювати там "свою бульбашку". Окупанти затримують зарплати та пенсії. В школах з'являються предмети з вивчення російської мови, історії та культури.
Нещодавно окупаційна "влада" навіть запровадила перелік професій, на яких не можна працювати українцям.
Крім того, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують студентів, у тому числі неповнолітніх, для стажування на заводі в Росії, який збирає іранські дрони-камікадзе Shahed.
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