Кремль мотивирует захватчиков идти на войну за обещанные участки на оккупированных территориях
Кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях каждому. Главным условием является вступление в ряды армии РФ с последующей отправкой на войну в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.
"Кремль решил как еще поощрить свой народ идти воевать в Украину. Теперь оккупанты будут раздавать по два гектара украинской земли каждому участнику "СВО". В первую очередь идет речь о южных частях Донетчины и Херсонщины", - говорится в сообщении.
Также, как отмечают в ЦНС, недавно на временно оккупированных территориях Украины заработали "государственные жилищные инспекции", целью которых является выявление пустых квартир или квартир, чьи владельцы покинули регион.
В дальнейшем такие квартиры объявляют бесхозными и национализируют.
В Центре нацсопротивления информируют, что оккупанты не успевают получить свои обещанные "награды" как в случае с жильем, так и с землей. Вместо этого землю и недвижимость продают за большие деньги.
"В кремле очень хорошо знают, что продолжительность жизни российского мяса не превышает восьми недель", -объясняют в ЦНС.
Захватчики отбирают имущество Украинцев на оккупированных территориях
Напомним, недавно мы сообщали о том, как российские террористы продолжают отбирать жилье у украинцев, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях.
Также накануне стало известно, что оккупационные власти активно предлагают так называемым инвесторам из регионов-шефов из России приобрести оккупированные украинские земли. Речь идет прежде всего о рекреационных зонах, пансионатах и базах отдыха.
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