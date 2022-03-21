Кремль меняет стратегию и теперь нацелится на юг и восток Украины, - WSJ

"Новая оценка намерений Путина, которую разделяют высокопоставленные чиновники в администрации Байдена, заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины", - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что, захватив в 2014 году Крым и районы Донбасса, Россия стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом.

Кроме того, ожидается, что Путин также продолжит оказывать военное давление. Российские военные будут продолжать обстреливать украинские города, рассчитывая, что это заставит Владимира Зеленского отказаться от своих надежд на присоединение к Западу, и на то, что он согласится на нейтральный статус и другие требования России.

Официальные лица США заявили, если требования Путина о территории и нейтралитете будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все земли, которые заняли его войска, и будет продолжать военные действия.

"Исходя из наших военных оценок, похоже, что он возвращается к тактике осады", - сказал другой представитель США.