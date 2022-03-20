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Россия столкнеться с большими последствиями, если применит химоружие в Украине, - США

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Вашингтон, Воскресенье 20 марта 2022 17:04
Россия столкнеться с большими последствиями, если применит химоружие в Украине, - США Фото: постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия столкнется с большими последствиями со стороны Соединенных Штатов, если применит химическое оружие в ходе вторжения в Украину

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы видим, что происходит, и это опять же попытка русских использовать фальшивый флаг. Они продвигают то, что, возможно, собираются сделать. Мы видели, как это происходило раньше. Именно они использовали химическое оружие... И мы обеспокоены тем, что они могут применить химическое оружие в Украине", - заявила она.

При этом она подчеркнула, что есть Кремль перейдет на новый уровень эскалации, то США будут агрессивно реагировать на то, что они делают.

"Вы уже видели последствия наших действий против России и против Путина, и они ощущают эти последствия. И они почувствуют еще больше, если примут это прискорбное решение применить химическое оружие", - добавила постпред США в ООН.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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