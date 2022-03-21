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Кремль змінює стратегію і тепер націлиться на південь і схід України, - WSJ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Після того як російським силам не вдалося домогтися швидкої перемоги над Україною Кремль переходить до нової стратегії, і тепер зосередиться на півдні і сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Нова оцінка намірів Путіна, яку поділяють високопоставлені чиновники в адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні і східні території України", - йдеться в повідомленні.

Експерти вважають, що, захопивши у 2014 році Крим і райони Донбасу, Росія прагне забезпечити "сухопутний міст" між західною частиною Росії і Кримським півостровом, а також розширити російський контроль над Донбасом.

Крім того, очікується, що Путін також продовжить чинити військовий тиск. Російські військові будуть продовжувати обстрілювати українські міста, розраховуючи, що це змусить Володимира Зеленського відмовитися від своїх надій на приєднання до Заходу, і на те, що він погодиться на нейтральний статус та інші вимоги Росії.

Офіційні особи США заявили, якщо вимоги Путіна про територію і нейтралітет будуть відхилені, він, як очікується, спробує утримати всі землі, які зайняли його війська, і буде продовжувати військові дії.

"Виходячи з наших військових оцінок, схоже, що він повертається до тактики облоги", - сказав інший представник США.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що застосування Росією гіперзвукових ракет істотно не змінить хід війни.

Раніше в США завили про те, що Росія зіткнеться з великими наслідками, якщо застосує хімзброю в Україні.

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