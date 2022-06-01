Кремль хочет присоединить все оккупированные территории Украины к РФ: названы сроки

Кремль собирается "узаконить" оккупацию части территорий Украины. Для этого в РФ планируют провести референдумы о "присоединении" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в течение года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена международного комитета СФ Сергея Цекова в среду, 1 июня, передает РИА Новости.
"Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, все может произойти в гораздо больших размерах, - сказал он. - Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ".
По его словам, процесс по проведению референдума в этих областях по "присоединению" к России будет "довольно быстрым, в течение года".
Напомним, ранее участник российской переговорной делегации Леонид Слуцкий заявил, что на Донбассе ожидаются "знаковые события", и подтвердил подготовку "референдумов".
До этого западная разведка полагала, что Россия попытается присоединить оккупированный Донбасс до середины мая.
Кроме того, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты заблокировали выезд людей из оккупированных районов Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и уже начали печатать бюллетени на "референдум".
На днях в Министерстве иностранных дел России заявляли, что якобы ничего не слышали о подготовке "референдума".
В то же время ВСУ перешли в контрнаступление и оттеснили войска РФ на необорудованные позиции в Херсонской области.
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