Кремль хоче приєднати всі окуповані території України до РФ: названо терміни

Кремль має намір "узаконити" окупацію частини територій України. Для цього в РФ планують провести референдуми про "приєднання" Донбасу, Херсонської та Запорізької областей протягом року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена міжнародного комітету СФ Сергія Цекова у середу, 1 червня, передає РИА Новости.