RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль хоче приєднати всі окуповані території України до РФ: названо терміни

Фото: Кремль (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кремль має намір "узаконити" окупацію частини територій України. Для цього в РФ планують провести референдуми про "приєднання" Донбасу, Херсонської та Запорізької областей протягом року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена міжнародного комітету СФ Сергія Цекова у середу, 1 червня, передає РИА Новости.

"Абсолютно згоден, що ці регіони мають бути з Росією. Думаю, все може статися у набагато більших розмірах, - сказав він. - Я думаю, що всі території, які контролює Росія, вони мають дуже великі шанси на з'єднання з РФ".

За його словами, процес щодо проведення референдуму в цих областях щодо "приєднання" до Росії буде "досить швидким, протягом року".

Нагадаємо, раніше учасник російської переговорної делегації Леонід Слуцький заявив, що на Донбасі очікуються "знакові події", і підтвердив підготовку "референдумів".

До цього західна розвідка вважала, що Росія спробує приєднати окупований Донбас до середини травня.

Крім того, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти заблокували виїзд людей з окупованих районів Херсонської області на підконтрольну Україні територію і вже почали друкувати бюлетені на"референдум".

Днями в Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що нібито нічого не чули про підготовку "референдуму".

Водночас ЗСУ перейшли в контрнаступ і відтіснили війська РФ на необладнані позиції в Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні