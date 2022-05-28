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ВСУ перешли в контрнаступление на Юге: известны места боевых действий

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Херсонская область, Суббота 28 мая 2022 18:45
ВСУ перешли в контрнаступление на Юге: известны места боевых действий Фото: Защитники Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Наступление Вооруженных сил на юге Украины заставило вражеские войска после потерь отойти на неудобные рубежи в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Украинские Силы обороны наступательными действиями нанесли урон войскам РФ. Оккупанты вынуждены были отойти на невыгодные позиции в районе Андреевки, Лозового и Белогорки в Херсонской области.

ВСУ перешли в контрнаступление на Юге: известны места боевых действий

"Боевые действия продолжаются. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и др. Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера советник руководителя ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские войска "наделали шума" вблизи Давыдова Брода в Херсонской области. Там подразделения ВСУ осуществили контратаку.

Активность ВСУ в регионе прокомментировали в ОК "Юг". В объединении Сухопутных войск назвали "существенными" потери врага.

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