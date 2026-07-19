Кремль хоче знизити "вхідний поріг" для ув'язнених, готових померти в Україні

Російська влада хоче прибрати обмеження для низки статей Кримінального кодексу. Раніше засуджені за цими пунктами не могли потрапити до лав армії, але тепер ситуація змінилася: попередній контингент ув'язнених був значною мірою вичерпаний ще під Бахмутом.

Законопроєкт уже з’явився в електронній базі нижньої палати парламенту. Документ передбачає, що судимість за певні злочини більше не буде перешкодою для відправлення на фронт, оскільки путінському режиму потрібно більше людей.

Перелік "нових" категорій для фронту

Список статей, які пропонують виключити з обмежень, значно розширився. Тепер контракт зможуть підписати:

контрабандисти готівки та стратегічно важливих товарів;

учасники збройних банд;

особи, які втручалися в роботу критичних об’єктів (хакери);

порушники промислової безпеки.

Окрему увагу привертають статті про незаконне поводження з ядерними матеріалами та їхнє розкрадання. Також на війну кличуть тих, хто організовував незаконну міграцію. Навіть втрата документів з державною таємницею (ст. 284) більше не є завадою для служби.

Наркоторговці в пріоритеті

Особливий акцент роблять на контрабанді наркотиків. Уряд пропонує дозволити набір осіб, засуджених за статтею 229.1 (частини 1–3 та окремі пункти частини 4). Це означає, що наркоторговці стануть частиною російських окупаційних військ.

Цікаво, що статтю за наркотики у РФ за бажання можуть "пришити" будь-кому. Пересічний опозиціонер завдяки маніпуляціям поліції чи слідчого може перетворитися на наркоторговця, після чого з’являється вибір: йти на фронт чи сидіти.

Еволюція "зеківської" мобілізації у РФ

Процес набору в’язнів у РФ триває давно. Все почалося з ПВК "Вагнер", але згодом ініціативу перехопило Міноборони.

З листопада 2022 року в Росії дозволили мобілізувати людей із судимістю за вбивства, пограбування та розбої. У червні 2023 року депутати дозволили укладати контракти не лише засудженим, а й підслідним. Пізніше норму розширили навіть на тих, чиї справи вже розглядають у судах.