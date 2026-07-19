Кремль хочет снизить "входной порог" для заключенных, готовых умереть в Украине

Российские власти хотят убрать ограничения для ряда статей Уголовного кодекса. Ранее осужденные по этим пунктам не могли попасть в ряды армии, но теперь ситуация изменилась: предыдущий контингент заключенных был в значительной степени исчерпан еще под Бахмутом.

Законопроект уже появился в электронной базе нижней палаты парламента. Документ предусматривает, что судимость за определенные преступления больше не будет помехой для отправки на фронт, поскольку путинскому режиму нужно больше людей.

Список "новых" категорий для фронта

Список статей, предлагающих исключить из ограничений, значительно расширился. Теперь контракт смогут подписать:

контрабандисты наличных и стратегически важных товаров;

участники вооруженных банд;

лица, вмешивавшиеся в работу критических объектов (хакеры);

нарушители промышленной сохранности.

Особое внимание привлекают статьи о незаконном обращении с ядерными материалами и их хищении. Также на войну зовут тех, кто организовывал незаконную миграцию. Даже потеря документов с государственной тайной (ст. 284) больше не помешает службе.

Наркоторговцы в приоритете

Особый акцент делают на контрабанде наркотиков. Правительство предлагает разрешить набор лиц, осужденных по статье 229.1 (части 1–3 и отдельные пункты части 4). Это значит, что наркоторговцы станут частью российских оккупационных войск.

Интересно, что статью за наркотики в РФ при желании могут "пришить" любому. Рядовой оппозиционер благодаря манипуляциям полиции или следователя может превратиться в наркоторговца, после чего появляется выбор: идти на фронт или сидеть.

Эволюция "зековской" мобилизации в РФ

Процесс набора заключенных в РФ длится давно. Все началось с ПИК "Вагнер", но впоследствии инициативу перехватило Минобороны.

С ноября 2022 г. в России разрешили мобилизовать людей с судимостью за убийства, ограбления и разбои. В июне 2023 года депутаты разрешили заключать контракты не только осужденным, но и подследственным. Позже норму расширили даже на тех, чьи дела уже рассматриваются в судах.