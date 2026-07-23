Кремль готується до можливої мобілізації та заворушень у Росії, - ISW

Кому дозволили служити за контрактом

22 липня російська Держдума ухвалила законопроєкт, який дозволяє громадянам із непогашеною судимістю - зокрема за контрабанду наркотиків та участь в організованих злочинних угрупованнях - укладати контракти з Міноборони РФ під час формальних періодів мобілізації.

Заступник міністра оборони Росії, начальник Головного військово-політичного управління Міноборони генерал армії Віктор Горємикін заявив того ж дня, що закон розширить кількість росіян, придатних до військової служби, і полегшить зусилля з набору бійців для війни проти України у 2026 році.

Що готує Росгвардія

21 липня Росгвардія, мілітаризована структура внутрішньої безпеки Росії, опублікувала пропоновані поправки, які розширюють регламенти цивільної оборони - нібито для захисту російського суспільства від невизначених "небезпек" під час мобілізації, воєнного стану та в умовах війни.

Що вже дозволив Путін раніше

У листопаді 2025 року президент Путін підписав закон, який дозволяє йому направляти резервістів у зони бойових дій без оголошення мобілізації. Тоді аналітики ISW вже оцінювали, що Кремль, імовірно, використовуватиме цей закон для проведення поетапних часткових призовів резервістів.

Висновок аналітиків

За оцінкою ISW, Кремль створює умови для оголошення формальної мобілізації та потенційного введення воєнного стану в самій Росії, готуючись до можливих громадянських заворушень - оскільки мобілізація залишається вкрай непопулярною серед російського суспільства.

Аналітики зазначають, що рішення про мобілізацію залишається дуже особистим для Путіна і зрештою залежить від його власного сприйняття ситуації на фронті та стабільності Кремля. Наразі незрозуміло, чи ухвалить Путін таке рішення найближчим часом і як саме може виглядати оголошення мобілізації.