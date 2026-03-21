UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Кремль готується до масових репресій після війни, – Reuters

00:55 21.03.2026 Сб
3 хв
У Москві все ще пам'ятають, як люди реагували на поразку армії СРСР в Афганістані
aimg Никончук Анастасія
Фото: Кремль (GettyImages)

Кремль посилює контроль над суспільством та інтернет-простором, готуючись до можливих протестів після завершення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Посилення контролю над інтернетом

У Росії фіксується подальше посилення обмежень у цифровому просторі.

Влада посилює тиск на користувачів і сервіси, що супроводжується блокуваннями популярних платформ і перебоями з мобільним інтернетом у великих містах.

"Офісні працівники борються із заблокованим інтернетом. Підлітки постійно змушені змінювати VPN. Таксисти намагаються зорієнтуватися в Москві без онлайн-навігації", - зазначає видання.

Офіційні пояснення обмежень

У Кремлі такі заходи пояснюють відмовою західних IT-компаній співпрацювати з російськими структурами.

Також заявляється, що відключення зв'язку нібито заважають українським безпілотникам завдавати ударів по об'єктах у тилу.

Розширення повноважень силовиків

Паралельно ухвалюються нові закони, які посилюють вплив спецслужб.

Зокрема, мобільних операторів зобов'язують відключати абонентів на вимогу ФСБ, а саме відомство отримує право формувати мережу власних СІЗО.

Підготовка до можливих протестів

За даними дипломатів, такі кроки є частиною ширшої стратегії з утримання контролю над населенням на тлі затяжної війни.

Джерела вказують, що в Кремлі побоюються зниження підтримки влади і готуються до ймовірних сплесків невдоволення.

Один зі співрозмовників зазначив, що вже сформовано ресурси для початку "великих репресій" в інтернеті.

Уроки минулого і зовнішні приклади

"Російські лідери і спецслужби пам'ятають 1991 рік, і вони пам'ятають, що трапилося з Росією і що трапилося з ними, коли Москва зупинила велику війну в Афганістані: країна розвалилася, служби безпеки розкололися - це була катастрофа", - сказав російський журналіст-розслідувач, експерт з питань служб безпеки Андрій Солдатов.

На його думку, влада прагне уникнути подібного сценарію як у разі завершення війни, так і при її затягуванні.

Також, за інформацією джерел, Росія вивчає і впроваджує практики контролю, що використовуються в Китаї та Ірані.

Нагадуємо, що російська сторона виступила з пропозицією до США про взаємні обмеження у сфері розвідки. Москва заявила про готовність припинити передачу розвідданих Ірану за умови, що Вашингтон, своєю чергою, зупинить аналогічну співпрацю з Україною.

Зазначимо, що угорські правозахисні організації звернулися до ОБСЄ з вимогою переглянути склад місії спостерігачів на виборах у країні. Приводом стало включення до делегації росіянки Дар'ї Боярської, яка перебуває під санкціями і, за їхніми даними, має зв'язки з Кремлем.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
