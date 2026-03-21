Кремль готується до масових репресій після війни, – Reuters
Кремль посилює контроль над суспільством та інтернет-простором, готуючись до можливих протестів після завершення війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Посилення контролю над інтернетом
У Росії фіксується подальше посилення обмежень у цифровому просторі.
Влада посилює тиск на користувачів і сервіси, що супроводжується блокуваннями популярних платформ і перебоями з мобільним інтернетом у великих містах.
"Офісні працівники борються із заблокованим інтернетом. Підлітки постійно змушені змінювати VPN. Таксисти намагаються зорієнтуватися в Москві без онлайн-навігації", - зазначає видання.
Офіційні пояснення обмежень
У Кремлі такі заходи пояснюють відмовою західних IT-компаній співпрацювати з російськими структурами.
Також заявляється, що відключення зв'язку нібито заважають українським безпілотникам завдавати ударів по об'єктах у тилу.
Розширення повноважень силовиків
Паралельно ухвалюються нові закони, які посилюють вплив спецслужб.
Зокрема, мобільних операторів зобов'язують відключати абонентів на вимогу ФСБ, а саме відомство отримує право формувати мережу власних СІЗО.
Підготовка до можливих протестів
За даними дипломатів, такі кроки є частиною ширшої стратегії з утримання контролю над населенням на тлі затяжної війни.
Джерела вказують, що в Кремлі побоюються зниження підтримки влади і готуються до ймовірних сплесків невдоволення.
Один зі співрозмовників зазначив, що вже сформовано ресурси для початку "великих репресій" в інтернеті.
Уроки минулого і зовнішні приклади
"Російські лідери і спецслужби пам'ятають 1991 рік, і вони пам'ятають, що трапилося з Росією і що трапилося з ними, коли Москва зупинила велику війну в Афганістані: країна розвалилася, служби безпеки розкололися - це була катастрофа", - сказав російський журналіст-розслідувач, експерт з питань служб безпеки Андрій Солдатов.
На його думку, влада прагне уникнути подібного сценарію як у разі завершення війни, так і при її затягуванні.
Також, за інформацією джерел, Росія вивчає і впроваджує практики контролю, що використовуються в Китаї та Ірані.
