Кремль готовится к массовым репрессиям после войны, – Reuters

00:55 21.03.2026
В Москве все еще помнят, как люди реагировали на поражение армии СССР в Афганистане
Никончук Анастасия
Кремль усиливает контроль над обществом и интернет-пространством, готовясь к возможным протестам после завершения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Усиление контроля над интернетом

В России фиксируется дальнейшее ужесточение ограничений в цифровом пространстве.

Власти усиливают давление на пользователей и сервисы, что сопровождается блокировками популярных платформ и перебоями с мобильным интернетом в крупных городах.

"Офисные работники борются с заблокированным интернетом. Подростки постоянно вынуждены менять VPN. Таксисты пытаются сориентироваться в Москве без онлайн-навигации", – отмечает издание.

Официальные объяснения ограничений

В Кремле такие меры объясняют отказом западных IT-компаний сотрудничать с российскими структурами.

Также заявляется, что отключения связи якобы мешают украинским беспилотникам наносить удары по объектам в тылу.

Расширение полномочий силовиков

Параллельно принимаются новые законы, которые усиливают влияние спецслужб.

В частности, мобильных операторов обязывают отключать абонентов по требованию ФСБ, а само ведомство получает право формировать сеть собственных СИЗО.

Подготовка к возможным протестам

По данным дипломатов, такие шаги являются частью более широкой стратегии по удержанию контроля над населением на фоне затяжной войны.

Источники указывают, что в Кремле опасаются снижения поддержки власти и готовятся к вероятным всплескам недовольства.

Один из собеседников отметил, что уже сформированы ресурсы для начала "больших репрессий" в интернете.

Уроки прошлого и внешние примеры

"Российские лидеры и спецслужбы помнят 1991 год, и они помнят, что случилось с Россией и что случилось с ними, когда Москва остановила большую войну в Афганистане: страна развалилась, службы безопасности раскололись – это была катастрофа", – сказал российский журналист-расследователь, эксперт по вопросам служб безопасности.Андрей Солдатов.

По его мнению, власти стремятся избежать подобного сценария как в случае завершения войны, так и при ее затягивании.

Также, по информации источников, Россия изучает и внедряет практики контроля, используемые в Китае и Иране.

Напоминаем, что российская сторона выступила с предложением к США о взаимных ограничениях в сфере разведки. Москва заявила о готовности прекратить передачу разведданных Ирану при условии, что Вашингтон, в свою очередь, остановит аналогичное сотрудничество с Украиной.

Отметим, что венгерские правозащитные организации обратились к ОБСЕ с требованием пересмотреть состав миссии наблюдателей на выборах в стране. Поводом стало включение в делегацию россиянки Дарьи Боярской, которая находится под санкциями и, по их данным, имеет связи с Кремлем.

