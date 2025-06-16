ua en ru
Пн, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кремль готує провокацію на останні дні обміну полоненими, - розвідка

Понеділок 16 червня 2025 13:15
UA EN RU
Кремль готує провокацію на останні дні обміну полоненими, - розвідка Фото: обмін полоненими (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Ірина Глухова

Кремль готує цинічну провокацію проти українських військовополонених та їхніх родин на останні дні обміну, попередньо – 20 червня. Рішення розпочати цю кампанію ухвалив особисто російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗР).

За даними СЗР, тоді росіяни планують поширити фальшиві списки загиблих українських військових і цивільних, буцімто ідентифікованих РФ. Мета - викликати хвилю обурення, паніку в українському суспільстві й перекласти відповідальність на українську владу.

За інформацією розвідки, початок інформаційної кампанії санкціонував особисто глава Кремля, а керує процесом один із перших заступників голови адміністрації Путіна. Російські пропагандисти активно розганяють у ЗМІ і соцмережах емоційно забарвлені меседжі, маніпулюють статистикою та трактують будь-які затримки в обміні як "саботаж" з боку України.

До кампанії залучено всю кремлівську пропагандистську мережу від Симоньян і Соловйова до військкорів і блогерів. Крім того, у її поширенні беруть участь проросійські маргінальні медіа в Європі, зокрема, угорські Magyar Nemzet і Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International.

Основні наративи, які просуває Кремль: "Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих", "в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів", "родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади".

У Службі зовнішньої розвідки наголошують, що кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня).

"Фінальною частиною цього має стати навмисне вкидання в ЗМІ викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних. У такий спосіб Росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини, - йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія погодили новий масштабний обмін полоненими. Сторони домовилися про повернення: поранених, тяжкохворих,полонених віком 18-25 років.

Обміни полоненими відбулися 9, 10 і 12 червня та в суботу, 14 червня. Серед звільнених - воїни, які перебували в полоні з 2022 року, зокрема оборонці Маріуполя, а також офіцери.

Також у Стамбулі Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих за формулою "6000 на 6000". Репатріаційні заходи проходили 11, 13 та 15 червня. Так, вчора в Україну повернули тіла 1200 загиблих.

РБК-Україна вже показувало ексклюзивні кадри масштабного обміну полоненими, які опублікувала СБУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Війна в Україні
Новини
Кремль готує провокацію на останні дні обміну полоненими, - розвідка
Кремль готує провокацію на останні дні обміну полоненими, - розвідка
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді