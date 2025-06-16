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Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка

Понедельник 16 июня 2025 13:15
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Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка Фото: обмен пленными (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Ірина Глухова

Кремль готовит циничную провокацию против украинских военнопленных и их семей на последние дни обмена, предварительно - 20 июня. Решение начать эту кампанию принял лично российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВР).

По данным СВР, тогда россияне планируют распространить фальшивые списки погибших украинских военных и гражданских, якобы идентифицированных РФ. Цель - вызвать волну возмущения, панику в украинском обществе и переложить ответственность на украинскую власть.

По информации разведки, начало информационной кампании санкционировал лично глава Кремля, а руководит процессом один из первых заместителей главы администрации Путина. Российские пропагандисты активно разгоняют в СМИ и соцсетях эмоционально окрашенные месседжи, манипулируют статистикой и трактуют любые задержки в обмене как "саботаж" со стороны Украины.

В кампанию вовлечена вся кремлевская пропагандистская сеть от Симоньян и Соловьева до военкоров и блогеров. Кроме того, в ее распространении участвуют пророссийские маргинальные медиа в Европе, в частности, венгерские Magyar Nemzet и Magyar Hírlap, чешское CZ24.news, словацкое Jednotné Slovensko и франкоязычное Réseau International.

Основные нарративы, которые продвигает Кремль: "Украина отказывается принимать тела своих погибших", "в Украину до сих пор не возвращены тела почти шести тысяч солдат", "родственникам погибших придется еще ждать из-за бездействия украинской власти".

В Службе внешней разведки отмечают, что кульминация кампании запланирована на последние дни обменов (предварительно 20 июня).

"Финальной частью этого должно стать умышленное вбрасывание в СМИ искаженных (ложных) списков якобы идентифицированных россиянами погибших украинских военных и гражданских. Таким образом Россия надеется спровоцировать волну паники и возмущения в украинском обществе и переложить на украинскую власть ответственность за совершенные преступления, - говорится в сообщении.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия согласовали новый масштабный обмен пленными. Стороны договорились о возвращении: раненых, тяжелобольных, пленных в возрасте 18-25 лет.

Обмены пленными состоялись 9, 10 и 12 июня и в субботу, 14 июня. Среди освобожденных - воины, которые находились в плену с 2022 года, в частности защитники Мариуполя, а также офицеры.

Также в Стамбуле Украина и РФ договорились о возвращении тел погибших по формуле "6000 на 6000". Репатриационные мероприятия проходили 11, 13 и 15 июня. Так, вчера в Украину вернули тела 1200 погибших.

РБК-Украина уже показывало эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными, которые опубликовала СБУ.

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Обмен пленными Война в Украине
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Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
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