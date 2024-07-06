Кремль готує дітей в окупації до служби в силових структурах РФ, - Федоров

Кремль "перевиховує" дітей з окупованих територій України, готуючи їх до служби в силових структурах Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Зокрема, посадовець навів декілька прикладів.

"В Бердянську та районі росіяни відкривають "профільні класи росгвардії", дітей там навчатимуть офіцери росгвардії Махачкалинського з'єднання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Мелітополі священики російської церкви, які є військовослужбовцями росгвардії, агітують дітей до служби в армії РФ.

Також Федоров додав, що за даними Центру національного спротиву, в Калмикії (РФ) дітей з Херсонщини вчитимуть управляти дронами на полі бою. Для цього застосовуватимуть безпілотники, які Росія використовує у війні проти України.