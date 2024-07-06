Окупанти вигадали ще одну схему "віджиму" житла у мешканців на ТОТ, - ЦНС

Російські окупанти вигадали ще одну схему по "віджиму" житла у мешканців на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ).

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

Відтепер загарбники цілком "законно" можуть відібрати житло навіть у тих мешканців ТОТ, які не виїхали і навіть оформили право власності на нерухомість відповідно до російського законодавства. Для цього достатньо лише визнати таке помешкання аварійним.

"Окупаційна адміністрація Херсонщини підготувала законопроект по виселенню українців із квартир і будинків, які будуть внесені до переліку аварійних. Про критерії визначення такими не йдеться", - повідомили в ЦНС.

У відомстві зазначили, що зважаючи на попередній досвід, росіяни привласнюють собі будь яку нерухомість, яка їм впаде в око. Для цього житло просто "націоналізовують".