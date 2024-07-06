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Кремль готовит детей в оккупации к службе в силовых структурах РФ, - Федоров

Суббота 06 июля 2024 21:17
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Кремль готовит детей в оккупации к службе в силовых структурах РФ, - Федоров Фото: дети в военной форме РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кремль "перевоспитывает" детей с оккупированных территорий Украины, готовя их к службе в силовых структурах Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

В частности, чиновник привел несколько примеров.

"В Бердянске и районе россияне открывают "профильные классы росгвардии", детей там будут учить офицеры росгвардии Махачкалинского соединения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Мелитополе священники русской церкви, являющиеся военнослужащими росгвардии, агитируют детей к службе в армии РФ.

Также Федоров добавил, что по данным Центра национального сопротивления, в Калмыкии (РФ) детей из Херсона будут учить управлять дронами на поле боя. Для этого будут применяться беспилотники, которые Россия использует в войне против Украины.

Напомним, что на временно оккупированных территориях россияне угрожают украинцам депортацией из-за отказа от паспорта РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские кафиры придумали новую схему по "отжиму" жилья у жильцов в оккупации. Метод противника действует даже в том случае, если люди оформили право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.

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