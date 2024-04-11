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Кремль готує на 9 травня "екскурсії" до РФ підлітків з окупованих територій, - ЦНС

Четвер 11 квітня 2024 02:05
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Кремль готує на 9 травня "екскурсії" до РФ підлітків з окупованих територій, - ЦНС Фото: росіяни готуються до вивезення українських дітей з ТОТ на 9 травня (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Кремль планує масове завезення підлітків з України на пропагандистські заходи до РФ з нагоди річниці завершення Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що Москва використовує Другу світову в якості важливого фундамента своєї пропаганди. Спекуляції на трагедії дозволяють Росії мілітаризувати своє населення та виправдовувати свою неофашистську політику.

"Кожен рік на Росії тривають пропагандистські заходи, де з кожним роком перемога СРСР знецінюється, а саме свято змінює підтексти у потрібному Кремлю дусі. Саме на такі заходи окупанти готують завезення підлітків з захоплених територій. Зокрема, дітей зі шкіл півдня України планують вивозити для масовки у Ростов", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

З початку повномасштабного вторгнення, Кремль на постійній основі депортує українських дітей до Криму, Білорусі або віддалених районів РФ.

Днями у Росії розпочалася активна підготовка до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення на період літніх канікул.

На початку квітня в Україну з окупованої території повернули ще одну дитину.

Офіс генпрокурора розслідує велику справу про геноцид Росії проти українців.

Про те, як загарбники проводять етнічні чистки і куди депортують українців, – в матеріалі РБК-Україна.

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