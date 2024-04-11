Кремль готовит на 9 мая "экскурсии" в РФ подростков с оккупированных территорий, - ЦНС
Кремль планируют массовый завоз подростков из Украины на пропагандистские мероприятия в РФ по случаю годовщины завершения Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что Москва использует Вторую мировую в качестве важного фундамента своей пропаганды. Спекуляции на трагедии позволяют России милитаризировать свое население и оправдывать свою неофашистскую политику.
"Каждый год в России продолжаются пропагандистские мероприятия, где с каждым годом победа СССР обесценивается, а сам праздник меняет подтексты в нужном Кремлю духе. Именно на такие мероприятия оккупанты готовят завоз подростков с захваченных территорий. В частности, детей из школ юга Украины планируют вывозить для массовки в Ростов", - говорится в сообщении.
Ситуация на оккупированных территориях
С начала полномасштабного вторжения, Кремль на постоянной основе депортирует украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы РФ.
На днях в России началась активная подготовка к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий под видом оздоровления в период летних каникул.
В начале апреля в Украину с оккупированной территории вернули еще одного ребенка.
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