Кремль готовит на 9 мая "экскурсии" в РФ подростков с оккупированных территорий, - ЦНС

Фото: россияне готовятся к вывозу украинских детей с ВОТ на 9 мая (Getty Images)

Кремль планируют массовый завоз подростков из Украины на пропагандистские мероприятия в РФ по случаю годовщины завершения Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что Москва использует Вторую мировую в качестве важного фундамента своей пропаганды. Спекуляции на трагедии позволяют России милитаризировать свое население и оправдывать свою неофашистскую политику. "Каждый год в России продолжаются пропагандистские мероприятия, где с каждым годом победа СССР обесценивается, а сам праздник меняет подтексты в нужном Кремлю духе. Именно на такие мероприятия оккупанты готовят завоз подростков с захваченных территорий. В частности, детей из школ юга Украины планируют вывозить для массовки в Ростов", - говорится в сообщении.