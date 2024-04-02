В Україну з окупованої території повернули ще одну дитину

В Україну з тимчасово окупованих Росією територій повернули ще одну дитину.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Два роки неповнолітньому хлопцю довелося жити в окупації та ходити до російської школи. Найбільше юнака лякало, що після так званої юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини", - заявив він.

Зараз хлопцю вже сімнадцять років. Весь цей час він продовжував сподіватися на повернення в Україну.

"Здійснити це бажання допомогла волонтерська організація Save Ukraine. І ось уже — хлопець з родиною у безпечному місці, під наглядом медиків та психологів", - повідомив Прокудін.

Він додав, що з початку цього року вдалося повернути 48 дітей з тимчасово окупованої Херсонської області.