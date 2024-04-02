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В Україну з окупованої території повернули ще одну дитину

Вівторок 02 квітня 2024 10:17
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В Україну з окупованої території повернули ще одну дитину Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну з тимчасово окупованих Росією територій повернули ще одну дитину.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Два роки неповнолітньому хлопцю довелося жити в окупації та ходити до російської школи. Найбільше юнака лякало, що після так званої юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини", - заявив він.

Зараз хлопцю вже сімнадцять років. Весь цей час він продовжував сподіватися на повернення в Україну.

"Здійснити це бажання допомогла волонтерська організація Save Ukraine. І ось уже — хлопець з родиною у безпечному місці, під наглядом медиків та психологів", - повідомив Прокудін.

Він додав, що з початку цього року вдалося повернути 48 дітей з тимчасово окупованої Херсонської області.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Нещодавно Україна повернула ще дев'ятьох дітей, яких в окупації змушували ходити до російських шкіл і нав'язували проросійську пропаганду.

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