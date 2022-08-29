UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль гарантирует безопасность экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС, - Песков

Фото: Дмитрий Песков, прессекретарь президента Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Россия заявила о гарантии безопасности экспертам МАГАТЭ во время передвижения по оккупированной территории рядом с ЗАЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

"В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечена безопасность на необходимом уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и связанные с непрерывным обстрелом украинской стороной", - заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Как отметил спикер, эксперты попадут на территорию станции через подконтрольную Украине территорию, где за безопасность будет отвечать Киев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия уже начала разгонять информацию оккупационных властей в Запорожской области о якобы возможных "провокациях" на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ.

Ожидается, что миссия МАГАТЭ хочет посетить атомную электростанцию до 5 сентября.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, миссия должна признать нарушение ядерных протоколов Россией на ЗАЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация