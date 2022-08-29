Кремль гарантирует безопасность экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС, - Песков

Россия заявила о гарантии безопасности экспертам МАГАТЭ во время передвижения по оккупированной территории рядом с ЗАЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РБК ".

"В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечена безопасность на необходимом уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и связанные с непрерывным обстрелом украинской стороной", - заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Как отметил спикер, эксперты попадут на территорию станции через подконтрольную Украине территорию, где за безопасность будет отвечать Киев.