Кремль гарантує безпеку експертам МАГАТЕ на ЗАЕС, - Пєсков

Росія заявила про гарантію безпеки експертам МАГАТЕ під час пересування по тимчасово окупованій території поруч з ЗАЕС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".
"У тій частині, яка стосується території, підконтрольної Росії, природно, там буде забезпечена безпека на необхідному рівні з урахуванням тих ризиків, які постійно там превалюють і пов'язані з безперервним обстрілом українською стороною", - заявив прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.
Як відзначив речник, експерти потраплять на територію станції через підконтрольну Україні територію, де за безпеку відповідатиме Київ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія вже почала розганяти інформацію окупаційної влади в Запорізькій області про нібито можливі "провокації" на ЗАЕС під час візиту місії МАГАТЕ.
Очікується, що місія МАГАТЕ хоче відвідати атомну електростанцію до 5 вересня.
За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, місія повинна визнати порушення ядерних протоколів Росією на ЗАЕС.
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