Кремль гарантує безпеку експертам МАГАТЕ на ЗАЕС, - Пєсков

Росія заявила про гарантію безпеки експертам МАГАТЕ під час пересування по тимчасово окупованій території поруч з ЗАЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РБК ".

"У тій частині, яка стосується території, підконтрольної Росії, природно, там буде забезпечена безпека на необхідному рівні з урахуванням тих ризиків, які постійно там превалюють і пов'язані з безперервним обстрілом українською стороною", - заявив прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

Як відзначив речник, експерти потраплять на територію станції через підконтрольну Україні територію, де за безпеку відповідатиме Київ.