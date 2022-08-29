МАГАТЭ должна признать нарушение ядерных протоколов Россией на ЗАЭС, - Кулеба

МАГАТЭ должна признать нарушение ядерных протоколов Россией на ЗАЭС. Москва ставит под угрозу ядерной катастрофы не только Украину, но и весь мир.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время брифинга.

"Мы ожидаем от миссии четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности. Мы знаем, что Россия ставит под угрозу не только Украину, но и весь мир, подвергая его риску ядерной катастрофы. Я не имею никакой конкретной информации об утечках, но именно для этого, миссия МАГАТЭ проверит ситуацию и сделает выводы", - заявил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия уже начала разгонять информацию оккупационных властей в Запорожской области о якобы возможных "провокациях" на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ.

Ожидается, что миссия МАГАТЭ хочет посетить атомную электростанцию до 5 сентября.

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