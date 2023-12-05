Кремль за допомогою "вагнерівців" розширює вплив у країнах Африки, - ISW

Зазначається, що 3 грудня у столиці Нігеру місті Ніамея, відбулася зустріч заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Юнуса-Бека Євкурова та міністра оборони нігерійської хунти генерал-лейтенанта Саліфа Моді. А вже наступного дня - 4 грудня, воєначальники підписали документ про зміцнення оборонного співробітництва між двома країнами.

При цьому в Інституті нагадали, що того ж дня 4 грудня нігерійська хунта відкликала своє військове партнерство з Європейським Союзом (ЄС), що ще більше ізолювало країну після військового перевороту.

В ISW також зазначили, що 16 вересня Євкуров провів зустрічі з головою малійської хунти Ассімі Гоїтою, міністром оборони Малі Садіо Камарою та Саліфом Моді, а 1 вересня зустрічався з головою хунти Буркіна-Фасо Ібрагімом Траоре. Після цих зустрічей Нігер, Буркіна-Фасо та Малі уклали пакт про колективну оборону під назвою "Альянс держав Сахеля".

"Росія намагається закріпитися в Буркіна-Фасо та використовує дві структури - підконтрольний Міністерству оборони Росії "Африканський корпус" і новостворене псевдомісцеве ЗМІ під назвою "Африканська ініціатива", в якому працюють колишні бійці "Групи Вагнера"", - йдеться у публікації.

Інститут вивчення війни також нагадав, що Міністерство оборони РФ розпочало публічний набір до "Африканського корпусу", що має на меті підпорядкувати операції "Вагнера" в Африці, після того, як Міноборони зробило невдалі спроби прямого вербування колишніх "вагнерівців".

Видання The New York Times 26 листопада повідомило, що "Вагнер" зберігає значну присутність у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і контролює найбільшу золоту копальню, а також понад 1000 осіб у країні. Серед них особи, що ймовірно працюють в охороні президента ЦАР Фостена-Аршанжа Туадери та інших високопосадовців, що керують культурним центром "Дім Росії" у столиці країни місті Бангі.

"Кремль, ймовірно, намагається розширити операції "Африканського корпусу", підконтрольного Міністерству оборони Росії, в Нігері, Буркіна-Фасо і Малі, а також розширити російські інформаційні операції на континенті, частково з метою протидії операціям "Вагнера" в ЦАР", - йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Активність бійців ПВК "Вагнера" в Африці

Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі. Однак згодом частина бійців підписала контракти та виїхала до Африки через відсутність фінансування з боку РФ.

У вересні Кремль вирішив перекинути більшість "вагнерівців" з Білорусі до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку. У всіх цих країнах Москва має свої колоніальні та геополітичні інтереси, РФ підтримує військові хунти і заколотників.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ПВК "Вагнера" зберігає суттєву присутність на африканському континенті. За його словами, після смерті Євгена Пригожина, Москва взяла на себе операції угруповання по всій Африці.

Тим часом в Україні на Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій росіяни використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених та екснайманців ПВК "Вагнера".

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