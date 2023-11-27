РФ використовує колишніх "вагнерівців" для штурмів під Куп'янськом, - Сирський

На Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій росіяни використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених та екснайманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, росіяни продовжують вести активні наступальні дії у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Зокрема, на Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених, - "Шторм", "Шторм Z" та "Шторм V".

"Фіксується присутність колишніх так званих "вагнерів", які теж долучаються до штурмів", - повідомив Сирський.

Однак, за словами командувача, жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають.

Бойові дії тривають неподалік Іванівки та Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу. Активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки.

На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе.

Втрати ворога

Як зазначив Сирський, з початку місяця російські окупанти втратили 8690 особового складу. Також було знищено або пошкоджено 1002 одиниці військової техніки, з яких 109 танків, 175 бойових броньованих машин та понад двісті артилерійських систем та мінометів різного калібру.

Найманці "Вагнера" в Україні

Нагадаємо, в січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті досягала 50 тисяч людей. Група "Вагнера" фактично була розформована після бунту ватажка найманців Євгена Пригожина у червні 2023 року.

За даними британської розвідки, сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.