Кремль с помощью "вагнеровцев" расширяет влияние в странах Африки, - ISW

Отмечается, что 3 декабря в столице Нигера городе Ниамея, прошла встреча заместителя министра обороны России генерал-полковника Юнуса-Бека Евкурова и министра обороны нигерийской хунты генерал-лейтенанта Салифа Моди. А уже на следующий день - 4 декабря, военачальники подписали документ об укреплении оборонного сотрудничества между двумя странами.

При этом в Институте напомнили, что в тот же день 4 декабря нигерийская хунта отозвала свое военное партнерство с Европейским Союзом (ЕС), что еще больше изолировало страну после военного переворота.

В ISW также отметили, что 16 сентября Евкуров провел встречи с главой малийской хунты Ассими Гоитой, министром обороны Мали Садио Камарой и Салифом Моди, а 1 сентября встречался с главой хунты Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. После этих встреч Нигер, Буркина-Фасо и Мали заключили пакт о коллективной обороне под названием "Альянс государств Сахеля".

"Россия пытается закрепиться в Буркина-Фасо и использует две структуры - подконтрольный Министерству обороны России "Африканский корпус" и новосозданное псевдоместное СМИ под названием "Африканская инициатива", в котором работают бывшие бойцы "Группы Вагнера"", - отмечается в публикации.

Институт изучения войны также напомнил, что Министерство обороны РФ начало публичный набор в "Африканский корпус", цель которого подчинить операции "Вагнера" в Африке, после того, как Минобороны предприняло неудачные попытки прямой вербовки бывших "вагнеровцев".

Издание The New York Times 26 ноября сообщило, что "Вагнер" сохраняет значительное присутствие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и контролирует крупнейший золотой рудник, а также более 1000 человек в стране. Среди них лица, вероятно работающие в охране президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры и других высокопоставленных чиновников, управляющих культурным центром "Дом России" в столице страны городе Банги.

"Кремль, вероятно, пытается расширить операции "Африканского корпуса", подконтрольного Министерству обороны России, в Нигере, Буркина-Фасо и Мали, а также расширить российские информационные операции на континенте, частично с целью противодействия операциям "Вагнера" в ЦАР", - говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Активность бойцов ЧВК "Вагнера" в Африке

После смерти Евгения Пригожина, часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь. Однако позже часть бойцов подписала контракты и выехала в Африку из-за отсутствия финансирования со стороны РФ.

В сентябре Кремль решил перебросить большинство "вагнеровцев" из Беларуси в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик. Во всех этих странах у Москвы есть свои колониальные и геополитические интересы, РФ поддерживает военные хунты и мятежников.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ЧВК "Вагнера" сохраняет существенное присутствие на африканском континенте. По его словам, после смерти Евгения Пригожина, Москва взяла на себя операции группировки по всей Африке.

Тем временем в Украине на Купянском направлении для штурмов украинских позиций россияне используют подразделения, сформированные из бывших заключенных и экс-наемников ЧВК "Вагнера".

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