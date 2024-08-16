Кремль активізує атаки у Донецькій області у відповідь на прорив українців у Росію, - Politico

Видання публікує коментар Івана Секача, речника 110-ї механізованої бригади ЗСУ, яка нині дислокується в Покровському районі Донецької області. "Я б сказав, що на нашій ділянці фронту стало гірше. Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, і росіяни тиснуть", — сказав він.

Politico з посиланням на DeepState пише, що за останні 24 години Росія окупувала села Желанне та Орлівка та просунулася в Нью-Йорку, а також в районах Красногорівки, Миколаївки та Журавки на Донеччині.

У Генштабі Збройних сил України не підтвердили і не спростували цю інформацію, зазначивши лише, що на цих ділянках ведуться інтенсивні бої, а Київ зосередив свої зусилля на Покровському напрямку, повідомляє видання.