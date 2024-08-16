Кремль активізує атаки у Донецькій області у відповідь на прорив українців у Росію, - Politico

В той час як успіхи несподіваної Курської операції підвищили моральний дух в Україні, російські війська завдають удару у відповідь, захоплюючи нові території Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання публікує коментар Івана Секача, речника 110-ї механізованої бригади ЗСУ, яка нині дислокується в Покровському районі Донецької області. "Я б сказав, що на нашій ділянці фронту стало гірше. Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, і росіяни тиснуть", — сказав він.
Politico з посиланням на DeepState пише, що за останні 24 години Росія окупувала села Желанне та Орлівка та просунулася в Нью-Йорку, а також в районах Красногорівки, Миколаївки та Журавки на Донеччині.
У Генштабі Збройних сил України не підтвердили і не спростували цю інформацію, зазначивши лише, що на цих ділянках ведуться інтенсивні бої, а Київ зосередив свої зусилля на Покровському напрямку, повідомляє видання.
Нагадаємо, за даними ISW станом на 7 серпня, війська РФ просунулися до вулиці Достоєвського у Північному (на схід від Торецька) і до вулиці Гагаріна у Нью-Йорку Донецької області. Водночас ISW не підтверджувало повне захоплення Нью-Йорка окупантами.
Станом на 15 серпня, за даними ISW, росіяни незначно просунулися біля Глибокого і Лук’янців на півночі Харківської області, а також біля Новоселівки Першої та Желанного на південному сході від Покровська.
9 серпня Міноборони Великої Британії повідомляло, що російські сухопутні війська продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту, домагаючись тактичних успіхів.
Судячи зі зведень Генштабу ЗСУ, принаймні кількісно росіяни не ослабили свої атаки на фронті в Україні після українського вторгнення у Курську область. Станом на 22.00 15 серпня протягом доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Найгарячіше – на Покровському напрямку.
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