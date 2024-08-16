Кремль активизирует атаки в Донецкой области в ответ на прорыв украинцев в Россию, - Politico

В то время как успехи неожиданной Курской операции повысили моральный дух в Украине, российские войска наносят ответный удар, захватывая новые территории Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание публикует комментарий Ивана Секача, спикера 110-й механизированной бригады ВСУ, которая сейчас дислоцируется в Покровском районе Донецкой области. "Я бы сказал, что на нашем участке фронта стало хуже. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят", - сказал он.
Politico со ссылкой на DeepState пишет, что за последние 24 часа Россия оккупировала села Желанное и Орловка и продвинулась в Нью-Йорке, а также в районах Красногоровки, Николаевки и Журавки Донецкой области.
В Генштабе Вооруженных сил Украины не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив лишь, что на этих участках ведутся интенсивные бои, а Киев сосредоточил усилия на Покровском направлении, сообщает издание.
Напомним, по данным ISW по состоянию на 7 августа, войска РФ продвинулись к улице Достоевского в Северном (восточнее Торецкая) и к улице Гагарина в Нью-Йорке Донецкой области. В то же время ISW не подтверждал полный захват Нью-Йорка оккупантами.
По состоянию на 15 августа, по данным ISW, россияне незначительно продвинулись у Глубокого и Лукьянцев на севере Харьковской области, а также возле Новоселовки Первой и Желанного к юго-востоку от Покровска.
9 августа Минобороны Великобритании сообщало, что российские сухопутные войска продолжают наступательные операции на разных участках фронта, добиваясь тактических успехов.
Судя по сводкам Генштаба ВСУ, по крайней мере, количественно россияне не ослабили свои атаки на фронте в Украине после украинского вторжения в Курскую область. По состоянию на 22.00 15 августа за сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений. Горячее всего – на Покровском направлении.
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