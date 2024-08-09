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РФ продовжує наступ у Донецькій області, загрожуючи важливим українським містам, - Британія

П'ятниця 09 серпня 2024 12:44
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РФ продовжує наступ у Донецькій області, загрожуючи важливим українським містам, - Британія Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські сухопутні війська продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту, домагаючись тактичних успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Великої Британії.

Основна увага російських військ зосереджена в центральній частині Донецької області, де нещодавні успіхи призвели до того, що місто Покровськ опинилося приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту.

Покровськ є ключовим логістичним вузлом, що підтримує українські операції в цьому регіоні.

Крім того, Росія продовжує зміцнювати позиції в оспорюваному місті Нью-Йорк, що загрожує сусідньому місту Торецьк.

Британська розвідка вважає, що російські війська продовжують покладатися на дорогі наступи з використанням піхоти для поступового просування на українську територію.

Ситуація на фронті

Останніми місяцями російські окупаційні війська посилили свої атаки на фронті. У травні армія РФ розпочала повторний наступ на півночі Харківської області, проте загарбникам не вдалося просунутися до Харкова, і бої в цьому напрямку продовжуються.

Основні зусилля ворог зосереджує на сході України, особливо на Донеччині. На Покровському напрямку точаться найважчі бої, де за останню добу сталося 29 боїв.

Крім того, Росія продовжує наполягати на захопленні міста Годин Яр у Донецькій області.

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