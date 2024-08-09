РФ продовжує наступ у Донецькій області, загрожуючи важливим українським містам, - Британія

Основна увага російських військ зосереджена в центральній частині Донецької області, де нещодавні успіхи призвели до того, що місто Покровськ опинилося приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту.

Покровськ є ключовим логістичним вузлом, що підтримує українські операції в цьому регіоні.

Крім того, Росія продовжує зміцнювати позиції в оспорюваному місті Нью-Йорк, що загрожує сусідньому місту Торецьк.

Британська розвідка вважає, що російські війська продовжують покладатися на дорогі наступи з використанням піхоти для поступового просування на українську територію.