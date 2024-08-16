Окупанти продовжують активно атакувати в Україні, за добу 111 бойових зіткнень, - Генштаб

Станом на 22.00 15 серпня протягом доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, частина з них триває досі. Найгарячіше – на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

За уточненою інформацією, на Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Дві атаки відбито, три - продовжуються.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Берестового та Кругляківки. Дев’ять зіткнень завершено, три - ще тривають.

На Лиманському напрямку впродовж дня російські загарбники шість разів атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки та Тернів. Наші захисники відбили чотири атаки, дві - продовжуються.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали дев’ять ворожих штурмів у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Переїзного. На цей час тривають чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку точилося три бої поблизу Часового Яру, один з яких досі продовжується.

На Торецькому напрямку, за уточненою інформацією, росіяни 14 разів атакували українські війська біля Торецька та Нью-Йорка. Успіху не мали.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 39 боїв неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне, Птича. Сили оборони відбили 27 атак, 12 - ще продовжуються.

15 серпня на цьому напрямку було знешкоджено 335 окупантів, 118 з них - безповоротно. Також знищено дві одиниці БМ-21"Град", три бронетранспортери, три БПЛА, сім одиниць автотранспорту та одну одиницю спецтехніки. Крім цього, пошкоджено дві РСЗВ, дві бойові броньовані машини, бронетранспортер, дві артилерійські системи та три одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Вісім боєзіткнень завершено, два - тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обидва ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Рівнопілля та Малої Токмачки не мали успіху.

На Придніпровському напрямку ворог також зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках ситуація без змін.