На Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація, - голова Луганської ОВА

У Луганській області на Кремінському напрямку наразі фіксується максимальна ескалація. Російські війська ведуть постійні атаки та обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Якщо взяти Сватівсько-Кремінський напрямок та Білогорівку, то, напевно, на Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація, максимальна кількість обстрілів та спроб прорвати наші Сили оборони. Це практично щоденні атаки (окупантів - ред.), невеликими групами, до взводу, але постійними хвилями. Іноді це відбувається за допомогою важкої техніки", - розповів Гайдай.

За його словами, також наступають окупанти й в Білогорівці, але всі ворожі атаки відбиваються нашими захисниками, війська РФ успіху не мають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська ведуть постійні атаки з боку Кремінної Луганської області, намагаючись вести розвідку боєм.

Також ми писали, що росіяни можуть розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого, а до цього часу вони будуть готувати мобілізовані резерви.

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