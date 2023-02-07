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Розвідка боєм, а не наступ. Гайдай розповів про атаки окупантів з боку Кремінної

Новость на русском →
Кремінна, Вівторок 07 лютого 2023 08:46
Розвідка боєм, а не наступ. Гайдай розповів про атаки окупантів з боку Кремінної Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loda.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська ведуть постійні атаки з боку Кремінної Луганської області. Але говорити про великий наступ окупантів зарано, ворог наразі намагається вести розвідку боєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Росіяни постійно намагаються атакувати з боку Кремінної. Це ще не той наступ, про який зараз багато говорять, а скоріше за все - розвідка боєм", - каже Гайдай.

Він зазначив, що Сили оборони України контролюють ситуацію, яка там склалася та володіють інформацією про маневри та резерви армії РФ на цій ділянці.

"Через цю розвідку боєм окупанти несуть значні втрати в Луганській області", - додає Гайдай.

Своєю чергою він акцентує, що далекобійні снаряди, які очікують українські сили, дозволять практично повністю розірвати логістичний ланцюг постачання зброї росіянами на території регіону.

Тим часом за словами Гайдая, біля Новопскова загарбники риють котлован для будівництва крематорію, оскільки їм нікуди складати трупи своїх солдат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська можуть почати атакувати на трьох напрямках у Луганській області.

Також ми писали, що росіяни можуть розпочати новий наступ у Луганській області після 15 лютого, а до цього часу вони будуть готувати мобілізовані резерви.

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