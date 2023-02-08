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На Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, - глава Луганской ОВА

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Луганская область, Среда 08 февраля 2023 09:22
На Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, - глава Луганской ОВА Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

В Луганской области на Кременском направлении фиксируется максимальная эскалация. Российские войска ведут постоянные атаки и обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Если взять Сватовско-Кременское направление и Белогоровку, то наверное, на Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, максимальное количество обстрелов и попыток прорвать наши Силы обороны. Это практически ежедневные атаки (оккупантов - ред.), небольшими группами, до взвода, но постоянными волнами. Иногда это происходит с помощью тяжелой техники", - рассказал Гайдай.

По его словам, также наступают оккупанты и в Белогоровке, но все вражеские атаки отражаются нашими защитниками, войска РФ успеха не имеют.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска ведут постоянные атаки со стороны Кременной Луганской области, пытаясь вести разведку боем.

Также мы писали, что россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля, а до этого они будут готовить мобилизованные резервы.

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