На Кремінському напрямку найважче, але ворог не має просувань, - Луганська ОВА

"Найважчий напрямок на сьогодні - Кремінський. І попри те, що ситуація складна, вона повністю контрольована. Суттєвого просування у ворога немає. Єдине що збільшилася кількість атак та обстрілів наших позицій", - розповів Гайдай.

За його словами, окупанти встановили потужну РЕБ, тож тепер в українських бійців є складнощі з використанням безпілотників.

Також Гайдай додав, що в Луганській області "вагнерівці" вже закінчуються", тому в основному зараз на фронті переважно спостерігаються "частково мобілізовані" росіяни, які підготовлені "двомісячним курсом молодого бійця".

"Таких дуже багато привезли на територію Луганської області і саме вони йдуть в наступ", - додав Гайдай.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, окупаційні війська в Луганській області кидають всі свої зусилля на Кремінський напрямок.

Додамо, за даними Луганської ОВА, російські військові сконцентрували десятки тисяч своїх солдатів під Кремінною.

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