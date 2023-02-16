Сконцентрували десятки тисяч окупантів: Гайдай про найважчий напрямок в Луганській області

Російські військові сконцентрували десятки тисяч своїх солдатів під Кремінною у Луганській області. Цей напрямок наразі є найважчим в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Протягом останніх пари тижнів росіяни активізувались поблизу Кремінної та Білогорівки", - йдеться у заяві.

Гайдай повідомив, що найважчим напрямком на сьогодні є Кремінна-Лиман. Там російські окупанти сконцентрували десятки тисяч своїх солдатів.

"Росія намагатиметься виснажувати Україну на фронті, вважаючи, що світова спільнота втомиться нам допомагати", - додав глава області.

За його словами, вийти на адміністративні кордони Луганської області до річниці вторгнення - найлегша задача на думку армії ворога. А для успішного контрнаступу ЗСУ потрібне важке озброєння.