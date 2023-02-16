ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сконцентрували десятки тисяч окупантів: Гайдай про найважчий напрямок в Луганській області

Новость на русском →
Луганська область, Четвер 16 лютого 2023 15:56
Сконцентрували десятки тисяч окупантів: Гайдай про найважчий напрямок в Луганській області Фото: російські військові (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сконцентрували десятки тисяч своїх солдатів під Кремінною у Луганській області. Цей напрямок наразі є найважчим в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Протягом останніх пари тижнів росіяни активізувались поблизу Кремінної та Білогорівки", - йдеться у заяві.

Гайдай повідомив, що найважчим напрямком на сьогодні є Кремінна-Лиман. Там російські окупанти сконцентрували десятки тисяч своїх солдатів.

"Росія намагатиметься виснажувати Україну на фронті, вважаючи, що світова спільнота втомиться нам допомагати", - додав глава області.

За його словами, вийти на адміністративні кордони Луганської області до річниці вторгнення - найлегша задача на думку армії ворога. А для успішного контрнаступу ЗСУ потрібне важке озброєння.

Нагадаємо, що Росія стягує на фронт у Луганській області літаки та гвинтокрили. Окупанти посилили обстріли українських позицій.

Нові поховання були виявлені неподалік Луганська. Ймовірно, там похоронені колишні бійці ПВК "Вагнера".

У місцевій лікарні Старобільська Луганської області російські окупанти облаштували військовий госпіталь. Потреба у шпиталі виникла через велику кількість поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Кременная Війна в Україні
NEWS
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману