У Кремінній окупанти виселяють місцевих жителів із власних будинків, - Генштаб

У Кремінній Луганської області російські окупанти виселяють місцевих жителів із власних будинків, щоб розмістити в них новоприбулих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В населеному пункті Кремінна Луганської області фіксується різке збільшення випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної так званої "влади" за підтримки загарбників-військовослужбовців для додаткового розміщення новоприбулих представників збройних сил РФ, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на окупованій території Луганської області загарбникам не вистачає койко-місць у лікарнях. Тож вони будують так звані "модульні пункти швидкої допомоги".

Також раніше ми писали, що російські військові та колаборанти активно використовують тимчасово окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне Луганської області як свої тилові бази.

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