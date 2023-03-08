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В лікарнях Луганської області окупантам не вистачає місць: вони придумали "альтернативу"

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Луганська область, Середа 08 березня 2023 08:38
В лікарнях Луганської області окупантам не вистачає місць: вони придумали "альтернативу" Фото: в лікарнях Луганської області окупантам не вистачає місць (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На окупованій території Луганської області загарбникам не вистачає койко-місць у лікарнях. Тож вони будують так звані "модульні пункти швидкої допомоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Для поранених загарбників вже не вистачає койко-місць в лікарнях Луганської області. Бо додається їх щодня...Спеціально для них зводять модульні станції швидкої допомоги, які більше нагадують альтанки, ані ж лікувальні заклади", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти вже вигадали, як компенсувати нестачу медичних працівників росіяни. Вони вирішили цю проблему організацією відряджень лікарських бригад з різних територій РФ.

"В нашому регіоні їм обіцяють підвищену зарплату, а от на основному місці роботи лише зберегти посаду - усі подорожуючі в безоплатній відпустці", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти в Луганській області перевіряють на придатність поранених для повернення на фронт.

Також стало відомо, що РФ в Луганській області для лікування окупантів залучатиме "волонтерів".

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