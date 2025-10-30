UA

В Кременчуцькому РТЦК сталася стрілянина, є поранені, - ЗМІ

Ілюстративне фото: є постраждалі внаслідок стрілянини (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування сталася стрілянина. Поранення отримали двоє людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис головного редактора "Кременчуцької газети" Олега Булашева.

"В Кременчуцькому РТЦК сталася стрілянина. Двоє людей поранено. Подробиці повідомлю згодом", - написав він.

Інших деталей інциденту поки що не розголошували. Правоохоронні органи ситуацію не коментували. Хто саме отримав поранення, працівники ТЦК, або військовозобов'язані - невідомо.

Нагадаємо, в Одесі вранці 30 жовтня стався конфлікт між вантажниками складських баз і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Внаслідок інциденту працівники ТЦК були биті, а їх "бусик" перекинули.

17 жовтня в Тернопільській області стався напад на працівників територіального центру комплектування. Двоє чоловіків підрізали службовий автомобіль ТЦК і допомогли військовозобов'язаному втекти з машини. Одного з працівників ТЦК при цьому нібито травмували - на його ногу наїхало авто.

До цього в населеному пункті Княжичі Броварського району під час перевірки військово-облікових документів місцеві жителі вступили в конфлікт із поліцейськими та військовими. Одного з поліцейських побила жінка.

А на початку вересня конфлікт з працівниками ТЦК спалахнув на Волині. Під час "перевірки документів" виникла бійка, в результаті якої одного з працівників ТЦК роззброїли та зламали йому руку.

КременчукТЦКМобілізація в Україні